Eski bakan Şahin’in ifadesine başvurulacak
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı belirtildi. Soruşturmada, Şahin adına tahsisli olduğu belirlenen aracın, Alihan Kuriş'in kardeşi tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurtdışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanıldığı tespit edilmişti. Hilmi Tuna Kuriş, yurtdışına kaçırılmak üzere Marmaris'e götürüldüğü araçta, Erhan Yılmaz ve sürücü Mehmet Özmen ile birlikte yakalanmıştı.
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