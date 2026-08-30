Havada karada denizde zafer coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın gururu bugün karada, havada ve denizde yapılacak 81 ildeki yüzlerce etkinlikle yaşanacak. "Bağımsızlık Mührü Büyük Taarruz" başlığıyla 30 Ağustos mesajı yayımlayan Milli Savunma Bakanlığı bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemiyle "İstanbul Boğaz Geçişi" ve 30 gemiyle 30 liman ziyareti yapılacağını bildirdi.

09.30 ile 11.30 arasında 15 gemiyle gerçekleştirilecek İstanbul Boğaz geçişi kapsamında ise gemilerin 09.30'da Rumeli Feneri, 10.49'da Beşiktaş ve 11.06'da Kız Kulesi güzergâhında seyir halinde olması planlanıyor. SOLOTÜRK'ün İstanbul Yenikapı Meydanı'nda düzenlenecek hava şovu, 18.00'de başlayacak. Zafer kutlamaları dün başladı. Gaziosmanpaşalı gençler belediye organizasyonunda Saros Körfezi'ne dalarak Türk bayrağı açtı. Afyonkarahisar'daki Anıtkaya Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör