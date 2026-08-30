Küresel diplomaside Bişkek zirvesi

Küresel diplomaside Bişkek zirvesi
Resul Ekrem Şahan
Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Eylül'de Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında bir araya gelecek. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler, Karadeniz'deki durum ve Türkiye-Rusya ilişkilerinin ele alınması bekleniyor. İki liderin görüşmesinde Ukrayna krizinin çözümüne yönelik gelişmeler ile Karadeniz'deki durumun değerlendirileceği bildirildi. Türkiye, savaşın başından bu yana taraflarla diyalog kurabilen ülkelerden biri olurken, Karadeniz'in güvenliği ve bölgede istikrarın korunması Ankara- Moskova hattındaki önemli başlıklar arasında bulunuyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#KIRGIZİSTAN #TÜRKİYE #VLADİMİR PUTİN #BAŞKAN ERDOĞAN

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