Küresel diplomaside Bişkek zirvesi
Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Eylül'de Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi kapsamında bir araya gelecek. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler, Karadeniz'deki durum ve Türkiye-Rusya ilişkilerinin ele alınması bekleniyor. İki liderin görüşmesinde Ukrayna krizinin çözümüne yönelik gelişmeler ile Karadeniz'deki durumun değerlendirileceği bildirildi. Türkiye, savaşın başından bu yana taraflarla diyalog kurabilen ülkelerden biri olurken, Karadeniz'in güvenliği ve bölgede istikrarın korunması Ankara- Moskova hattındaki önemli başlıklar arasında bulunuyor.
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