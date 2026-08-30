Kurış suç örgütü’ne 35 tutuklama daha

Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 35'i tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmada 25 Ağustos'ta üçüncü dalga operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında, 54 şüpheli hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından gözaltı kararı verildi. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan eşzamanlı operasyonlarda 37 kişi yakalandı. Başsavcılıkta işlemleri tamamlanan şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hâkimliği'nce 37 şüpheliden 35'i tutuklandı, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

TUTUKLU SAYISI 81

Soruşturma kapsamında bugüne kadar; 124 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. 81 şüpheli tutuklandı, 10 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 2 şüpheli yönünden gözaltı ve kolluk işlemleri devam ediyor. 27 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürdürülüyor. Öte yandan örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 50 şirket ile 4 derneğe el konuldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör