Meclis’e şikâyet yağmuru çocuklarımızı bağımlılıktan kurtarın

ABD'de sosyal medya platformu META'ya karşı açılan tarihi dava sonucu sosyal medya kullanımına ilişkin günlük süre sınırı, gece saatlerinde erişimin kısıtlanması ve estetik filtrelere yönelik yasak hayata geçecek. Sosyal medyanın özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine ilişkin tartışmalar sürerken, TBMM Dilekçe Komisyonu'na da vatandaşlardan çocukların dijital platformlardan korunmasından kişisel verilerin güvenliğine, müstehcen içeriklerin engellenmesine kadar farklı başlıklarda talepler ulaştı. Bazı dilekçelerde sosyal medya platformlarına yönelik daha sert tedbirlerin hayata geçirilmesi istendi. TikTok'un erişime kapatılması ve sosyal medya platformlarının genel olarak yasaklanması yönündeki başvurular dikkat çekti.

İŞTE ÖNE ÇIKAN ÖNERİLER

MÜSTEHCEN İÇERİK ENGELLENSİN: İnternet ve sosyal medya üzerindeki müstehcen içerikli site ve hesapların engellenmesi, bu içerikleri üreten veya yayımlayan kişilere yaptırım uygulanması istendi.

VERİLERİN KORUNMASI: Dijital platformlarda yaş doğrulaması ve kişisel verilerin korunması amacıyla "e-Devlet tabanlı doğrulama anahtarı (API/Key) sistemi" geliştirilmesi.

KÜLTÜREL VE EĞİTSEL PAYLAŞIMLARA İSTİSNA: 15 yaş altı çocuklara getirilmesi öngörülen sosyal medya yasağında çocukların sanatsal, kültürel ve eğitsel paylaşımlarının istisna tutulması.

ZORBALIK YASASI TALEBİ: Kadınlara yönelik sosyal medya zorbalık yasası çıkarılması.

BİLGİ KİRLİLİĞİ İLE MÜCADELE: Kripto borsası hakkında bilgi kirliliğine sebep oldukları gerekçesiyle Youtube ve Telegram üzerindeki bazı hesapların kapatılması.

DOLANDIRICILIĞA KARŞI DÜZENLEME: Yapay zeka kullanılarak üretilen videolar aracılığıyla sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık suçlarına ilişkin yasal düzenleme yapılması.

DİJİTAL BAĞIMLILIKTAN KORUNMA: Çocukların sosyal medya ve oyun gibi dijital bağımlılıktan korunması için önlem alınması.

KULLANICILAR İÇİN TEDBİR: Sosyal medya platformlarında kullanıcıların dijital alanlarının korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması.

KAMUYA SOSYAL MEDYA SINIRLAMASI: Kamu kurumlarının sosyal medya kullanımının sınırlandırılması, duyuru ve bilgilendirmelerin sosyal medya yerine resmi internet siteleri ve yerli platformlar üzerinden yapılması.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör