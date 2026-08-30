Melih Gökçek hakkında soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında, basında çıkan iddialar üzerine soruşturma başlattı. Bazı basın ve yayın organlarında, Gökçek tarafından yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde iddialar yer aldı. Başsavcılık, Gökçek hakkında gündeme getirilen iddialarla ilgili harekete geçti. Yapılan açıklamada, "Bazı basın ve yayın organlarında, İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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