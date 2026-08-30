Yağma ve hırsızlık kavgası!

Özgür Özel ve ekibinin, mayısta CHP Genel Merkezi'ni boşaltmadan kısa süre önce 1.9 milyon üyenin kişisel bilgilerini dijital ortamda kopyalayıp, sonrasında bu verileri Yeni Parti altyapısına taşıdığı iddia ediliyor. Yeni Parti, CHP'den en az 1.5 milyon üyeyi kendi safına çekip, "Yeni CHP biziz" algısı yaratmaya çalışıyor. Söz konusu adımın, CHP'nin tüm üyelerini Yeni Parti'ye daha kısa sürede taşımak amacıyla yapıldığı öne sürülüyor. Genel merkez kulislerinde dillendirilen son iddia, akıllara tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun İBB başkanı olduktan sonraki ilk hamlesini getirdi.

Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonraki ilk mesai gününde İBB Teftiş Kurulu'na bir yazı göndermiş, İBB ve bağlı kuruluşlara ait tüm elektronik veri tabanının derhal kopyalanması talimatını vermişti. Yeni Partili isimler, CHP'den ayrılmadan kısa süre önce tüm il başkanlıklarını talan etmiş, sosyal medya hesaplarına el koymuş, meclis grubunun kasasını da boşaltmıştı. Halihazırda CHP'ye ait birçok aracın akıbeti belirsizliğini koruyor. CHP yönetimi, söz konusu talan ve yağma skandallarına dönük olarak hukuki girişimlerine devam ediyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör