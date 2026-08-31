Bakan Gürlek’ten kritik mesaj! “En önemli konu yargının hızlandırılması”

Bakan Gürlek, 12. Yargı Paketi kapsamında yargılamaların hızlandırılmasına yönelik önemli adımlar attıklarını söyledi. Vatandaşların en çok davaların geç sonuçlanmasından ve dosyaların sürüncemede kalmasından dert yandığını ifade eden Gürlek, şöyle konuştu:

"Şu an bizim en önemli konu yargının hızlandırılması. Biliyorsunuz 12. Yargı Paketi'nde özellikle yargının hızlandırılması için önemli adımlar attık. İnşallah ekim ayında da paketin bir kısmı daha gelecek. Orada da bazı yasal düzenlemeler yapacağız. Sağ olsun HSK'mız da yasal düzenleme haricinde gereken adımları atıyor."

"ALO ADALET 135" 1 EYLÜL'DE YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Bakan Gürlek, "Alo Adalet 135" uygulamasının 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girdiğini belirtti. Kendisinin de uygulamadan gelen bir bakan olduğunu ifade eden Gürlek, yargılamaların gereksiz şekilde uzamasının önüne geçilmesine yönelik çalışmaları önemsediklerini vurguladı. Gürlek, hâkim ve savcılara yönelik, "Gereksiz olarak dosyayı uzatıcı işlemler yapmayalım" tavsiyesinde bulundu.

BİLİRKİŞİ UYGULAMASINA YENİ DÜZENLEME

Davaların uzamasına neden olan konulardan birinin de bilirkişi uygulaması olduğunu hatırlatan Gürlek, 12. Yargı Paketi'nde bu konuda da düzenleme yapıldığını söyledi. Vatandaşların davaların geç sonuçlanması ve dosyaların sürüncemede kalması nedeniyle mağdur olmaması gerektiğini dile getiren Gürlek, "Türkiye'deki şu anda en önemli sorun yargının uzaması. Bunu da el birliğiyle çözeceğiz inşallah en kısa zamanda" ifadelerini kullandı.

"KARARIN UZUN SÜRMESİ MAĞDURİYET OLUŞTURUYOR"

Yargı sisteminin her aşamada birbirini kontrol ettiğini belirten Gürlek, kararların istinaf ve Yargıtay süreçlerinden geçtiğini ifade etti. Gürlek, sözlerini şöyle sürdürdü: "İstinafa gidiyor, Yargıtay'a gidiyor. Zaten verdiğiniz karar elbette yanlışsa dönüyor. Ama kararın uzun sürmesi maalesef mağduriyet oluşturuyor. Toplumda derin yaralar oluşturuyor. Şu an bu konuda önemli çalışmalar yaptık. Ben hepinize ayrı ayrı mesleğinizde başarılar diliyorum."

BÜRODA İNCELEMELERDE BULUNDU

Adalet Bakanı Gürlek, Ankara Batı Adliyesi'nde hizmete başlayan Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürosunda görev alan personelle sohbet etti ve birim amirlerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ankara Batı Adliyesi'ndeki açılış programına Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, HSK Birinci Daire Başkanı Turan Kuloğlu, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Murat Özcan ve Adalet Komisyonu Başkanı Sümeyye Kocaman da katıldı.