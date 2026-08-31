Bakan Yumaklı: Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmış durumdayız

Türkiye'de 1600 büyük ölçekli balıkçı gemisinin bulunduğunu belirten Yumaklı, "Bugün Türkiye su ürünlerinde sadece avlanan tek başına bir ülke değil. Modern filosuyla nitelikli insan kaynağıyla, teknolojisiyle ve ihracat kapasitesiyle bölgesinde lider bir Türkiye'den bahsediyoruz. Rakamlar ortada. Bunları bir kez daha ifade edelim. Geçtiğimiz yıl tam 1 milyon 37 bin tonluk üretimle Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmış durumdayız. Neredeyse 100 ülkeye ihracat yapan çok kıymetli iş adamlarımız var. Hem yetiştiricilikte hem üreticilikte ülkemize kazandırdığımız döviz tutarı 2,3 milyar dolar." dedi. Yumaklı, balıkçılık sektöründe 250 bin kişinin çalıştığını dile getirerek, emekleri için herkese teşekkür etti. Bakanlık olarak vazifelerinin sektörün önünü açmak olduğunu hatırlatan Yumaklı, "Sektörün geleceğini hesaplayan adeta ilmek ilmek işleyen kararlarla, proaktif bir anlayışla hareket ediyoruz. Üretim planlamasından finansmana kadar, denetimden ihracata kadar her adımı bir bütün olarak planladığımızı, gördüğümüzü ifade etmek istiyoruz. 2024 yılında üretim planlamasına başladığımızda su ürünlerinin de bu üretim planlamasına dahil olması için çok yoğun bir çalışma süreci geçirdik. Amacımız balıkçımız kazansın, sektör kazansın. Vatandaşımız kaliteli ve uygun fiyatla gıdaya ulaşsın. Denizlerimizi de gelecek nesillere olması gerektiği gibi bırakalım." şeklinde konuştu.