Başkan Erdoğan, Bişkek'te Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni ve Bağımsızlık Günü Kutlamaları'na katıldı.
Başkan Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni ve Bağımsızlık Günü Kutlamaları'na katıldı.
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova karşıladı.