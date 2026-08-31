Başkan Erdoğan, Bişkek'te Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni ve Bağımsızlık Günü Kutlamaları'na katıldı.

Başkan Erdoğan, Bişkek’te Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni’ne katıldı
DHA

Başkan Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni ve Bağımsızlık Günü Kutlamaları'na katıldı.

Başkan Erdoğan, Bişkek’te Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni’ne katıldı

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova karşıladı.

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