Başkan Erdoğan, Şanghay Zirvesi için Kırgızistan’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e geldi. Başkan Erdoğan'ı taşıyan uçak, TSİ 13.03'te Manas Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Havalimanında yetkililer tarafından karşılanan Erdoğan, daha sonra konaklayacağı otele doğru yola çıktı.

Başkan Erdoğan, Kırgızistan'da | Video

Başkan Erdoğan'a Kırgızistan ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da eşlik ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ise İstanbul'daki toplantının ardından Bişkek'e geçmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan, bugün konaklayacağı otelden Bişkek Arena'ya geçecek. Erdoğan, diğer liderlerle birlikte Dünya Göçebe Oyunları'nın resmi açılış törenine katılacak.







BİŞKEK'TE KRİTİK ZİRVE



Başkan Erdoğan yarın Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumuna hitap edecek ve zirve kapsamında liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Zirveye üye ülkelerin yanı sıra gözlemci 2 ülke ve diyalog ortağı 15 ülkeden de temsilcilerin katılması bekleniyor. Zirvede İran ve Orta Doğu'daki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı, uluslararası sistemdeki güç dengeleri, yeni dünya düzeni ve çok kutupluluk gibi başlıkların ele alınması bekleniyor. Bunun yanı sıra terörizm, radikalleşme, sınır aşan güvenlik sorunları, ulaştırma koridorları, Orta Koridor ve enerji güvenliği konularının da zirvenin gündeminde yer alması bekleniyor. Zirve kapsamında yapılacak görüşmelerin ardından alınan kararların Bişkek Bildirisi ile kamuoyuna duyurulması bekleniyor.