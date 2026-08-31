Emekçiye maaş yok eşe-dosta torpil çok

Yeni Parti'ye geçip geçmeyeceği belirsizliğini koruyan İzmir Çiğli Belediyesi'nde skandalların sonu gelmiyor. İşçilere aylardır maaş verilmeyen belediyede son olarak bir danışmanın öz kardeşini işe alarak kendisine özel şoför yaptığı, baldızını da Elazığ'dan getirtip kütüphane birimine yerleştirdiği ortaya çıktı. CHP'li ve Yeni Partili meclis üyelerinin de kendi yakınlarını haziran ayında toplu şekilde belediyeye soktuğu öğrenildi. Yerel seçimlerden bu yana torpilli atamalar, mali kriz, şüpheli ihaleler ve tazminatsız kovulan işçilerle gündem olan Çiğli Belediyesi'nde sular durulmuyor. Son olarak, Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın danışmanı İsmail Yiğitoğlu'nun, öz kardeşini işe alıp kendisine özel şoför yaptığı ortaya çıktı. Yiğitoğlu'nun daha önce de baldızını Elazığ'dan getirerek kütüphane birimine yerleştirdiği öğrenildi. Geçmişte belediye iştiraklerinden ÇİBEL'de müdür olduğu bildirilen Yiğitoğlu'nun, kendisini memur yaptırabilmek için belediyeye geçtiği ve kağıt üzerinde danışman olarak atandığı iddia ediliyor.

TORPİL ÜSTÜNE TORPİL

CHP'li ve Yeni Partili meclis üyelerinin de haziran ayında onlarca yakınını belediyede toplu halde işe soktuğu öğrenildi. Yeni Parti Belediye Meclis Üyesi Şükrü Erol'un daha da ileri giderek kızını sözleşmeli memur yaptığı aktarıldı. Yeni Partili kurmayların da "torpil üssü" haline geldiği bilinen belediyedeki furyaya rağmen işçilere maaşlar bir türlü ödenmiyor. Birçok birimde ve iştirak şirketinde personelin 3 aydır maaş alamadığı öğrenildi. İşçilere "Mali durumumuz kötü, böyle idare edeceksiniz" denilerek oyalama taktiği yürütülüyor.

"BES" KESİNTİLERİ NEREDE?

Belediye bağlı Çiğli Gıda şirketinden, mali kriz gerekçe gösterilerek ocak ayında belediye kadrosuna kaydırılan 165 işçinin ocak ayı maaşlarının ise hala yatırılmadığı öğrenildi. Bu işçilerden yıllarca "BES kesintisi" denilerek maaş kesintisi yapıldığı ancak bunun da yalan olduğu ve işçilere BES sözleşmesi bile yapılmadığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu kesintilerin nereye gittiği belirsizliğini koruyor. İşçiler ise kendi ceplerinden "BES" kisvesi altında çıkan paraların bir an önce iadesini istiyor.

2 AYDIR GÖZLERDEN UZAK

Yerel seçimler sonrası 147 emekçiyi tazminat bile ödemeden kovan ve peş peşe torpilli atamalar yaparak tepki çeken Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın ise son 2 aydır kendisini geri plana çektiği ve mümkün olduğunca gözlerden uzak kalmaya çalıştığı iddia ediliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör