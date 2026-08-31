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  • Emine Erdoğan: “Geçmişten bugüne taşınan kadim geleneklerin görkemine tanıklık ettik”

Emine Erdoğan: “Geçmişten bugüne taşınan kadim geleneklerin görkemine tanıklık ettik”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen 6'ncı Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan paylaşımında, “Geçmişten bugüne taşınan kadim geleneklerin görkemine tanıklık ettik” dedi.

Emine Erdoğan: Geçmişten bugüne taşınan kadim geleneklerin görkemine tanıklık ettik
AA

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti: "Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi kapsamında ziyaret ettiğimiz Bişkek'te, 6'ncı Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne katılmaktan mutluluk duyduk.

Emine Erdoğan: Geçmişten bugüne taşınan kadim geleneklerin görkemine tanıklık ettik

Kökleri asırlar öncesine uzanan göçebe kültürünün zenginliğine ve geçmişten bugüne taşınan kadim geleneklerin görkemine tanıklık ettik.

Emine Erdoğan: Geçmişten bugüne taşınan kadim geleneklerin görkemine tanıklık ettik

Bu vesileyle Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü'nün 35'inci yıl dönümünü kutluyor, dost ve kardeş Kırgız halkına refah ve esenlik temenni ediyorum."

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#EMİNE ERDOĞAN #KIRGIZİSTAN #RECEP TAYYİP ERDOĞAN

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