SON DAKİKA | FETÖ'cü Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz tutuklandı

Son dakika haberleri: FETÖ/PDY'nin güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan FETÖ'cü Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA | FETÖ’cü Kemal Batmaz’ın kızı Esma Batmaz tutuklandı
Deniz YUSUFOĞLU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada düğmeye basıldı. İstanbul'da 3, Muğla'da ise 1 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

SON DAKİKA | FETÖ’cü Kemal Batmaz’ın kızı Esma Batmaz tutuklandı

AKINCI ÜSSÜ'NÜN SİVİL İMAMININ KIZI GÖZALTINA ALINDI

Operasyonun İstanbul ayağında dikkat çeken bir isim yakalandı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yakalanan örgütün sivil imamı Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz gözaltına alındı.

SON DAKİKA | FETÖ’cü Kemal Batmaz’ın kızı Esma Batmaz tutuklandı

İHRAÇ EDİLEN ESKİ HAKİM/SAVCININ KIZI DA YAKALANDI

Soruşturmanın Muğla ayağında ise Ankara Adliyesi'nde hakim/savcı olarak görev yaptığı sırada KHK ile ihraç edilen ve halen Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu yakalandı.

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SON DAKİKA | FETÖ’cü Kemal Batmaz’ın kızı Esma Batmaz tutuklandı

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Esma Batmaz ile Hilal Köseoğlu'nun savcılık ifadeleri alındı. Tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen iki şüpheli hakkında karar çıktı. Hakimlik, Esma Batmaz ve Hilal Köseoğlu'nun tutuklanmasına karar verdi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL #MUĞLA #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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