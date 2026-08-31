SON DAKİKA | FETÖ'cü Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz tutuklandı
Son dakika haberleri: FETÖ/PDY'nin güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan FETÖ'cü Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada düğmeye basıldı. İstanbul'da 3, Muğla'da ise 1 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
AKINCI ÜSSÜ'NÜN SİVİL İMAMININ KIZI GÖZALTINA ALINDI
Operasyonun İstanbul ayağında dikkat çeken bir isim yakalandı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yakalanan örgütün sivil imamı Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz gözaltına alındı.
İHRAÇ EDİLEN ESKİ HAKİM/SAVCININ KIZI DA YAKALANDI
Soruşturmanın Muğla ayağında ise Ankara Adliyesi'nde hakim/savcı olarak görev yaptığı sırada KHK ile ihraç edilen ve halen Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu yakalandı.