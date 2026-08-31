SON DAKİKA | FETÖ’cü Kemal Batmaz’ın kızı Esma Batmaz tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada düğmeye basıldı. İstanbul'da 3, Muğla 'da ise 1 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İHRAÇ EDİLEN ESKİ HAKİM/SAVCININ KIZI DA YAKALANDI

Soruşturmanın Muğla ayağında ise Ankara Adliyesi'nde hakim/savcı olarak görev yaptığı sırada KHK ile ihraç edilen ve halen Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu yakalandı.