Gözler Erdoğan-Putin görüşmesinde
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirilecek. Bişkek'te liderlerin gündeminde başta Ukrayna savaşı olmak üzere Orta Doğu'daki istikrarsızlık ve Afganistan'daki güvenlik riskleri bulunacak. Zirvenin en dikkat çekici temaslarından biri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 1 Eylül'de yapılması beklenen görüşme olacak. Erdoğan-Putin görüşmesinde Rusya- Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerin yeniden canlandırılması ve Türkiye'nin ara buluculuk rolünün güçlendirilmesi öne çıkacak.
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