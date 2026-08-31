Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 10 şüpheliden 3’ü adliyede

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, emniyet ve jandarma koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ünün işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesine getirilen şüphelilerin sorgu işlemleri devam ediyor.

DİĞER 7 ŞÜPHELİNİN KOLLUKTAKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Operasyonda, Temmuz 2017 ile Temmuz 2019 arasında Tunceli İl Jandarma Komutan Vekilliği ve İl Jandarma Alay Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulunan A.K. ile eşi B.H.K, polis dalgıçları A.K, G.G. ve V.İ, soruşturma kapsamında önceden tutuklanan güvenlik korucusu Fatih Ö'nün çocukları D.Ö, S.Ö. ve N.M.Ö. ile eşi S.Ö. ve o dönem üniversite öğrencisi olan P.B. gözaltına alınmıştı.