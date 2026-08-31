Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Balık adam Gürkan Gürdal tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında yürütülen 5. dalga operasyonunda yeni gelişme yaşandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan balık adam Gürkan Gürdal tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Balık adam Gürkan Gürdal tutuklandı
Nazrin MALİKOVA

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde 5. dalga operasyon düzenlendi. Çalışmalarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

1 TUTUKLAMA

Operasyonda gözaltına alınan balık adam Gürkan Gürdal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gürdal, savcılık sorgusunun tamamlanmasından sonra Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Hakimlik, Gürkan Gürdal'ın tutuklanmasına karar verdi.

ADLİ KONTROL KARARLARINA İTİRAZ

Ayrıca, başsavcılık, aynı soruşturma kapsamında Alaattin Kocamemik ve Vahit İlgör hakkında verilen adli kontrol kararlarına itiraz etti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý