Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Balık adam Gürkan Gürdal tutuklandı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde 5. dalga operasyon düzenlendi. Çalışmalarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

1 TUTUKLAMA

Operasyonda gözaltına alınan balık adam Gürkan Gürdal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gürdal, savcılık sorgusunun tamamlanmasından sonra Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Hakimlik, Gürkan Gürdal'ın tutuklanmasına karar verdi.

ADLİ KONTROL KARARLARINA İTİRAZ

Ayrıca, başsavcılık, aynı soruşturma kapsamında Alaattin Kocamemik ve Vahit İlgör hakkında verilen adli kontrol kararlarına itiraz etti.