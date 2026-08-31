Hedef büyük Türkiye mutabakatı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Programı'na katıldı. Erdoğan, buradaki konuşmasında şu mesajları verdi:

İki yıl önce millete ilk cepheyi tahkim etme çağrısı yaptık. Hamdolsun bu çağrımız hem siyasette hem de milletimiz nezdinde makbul oldu. Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de çok kıymetli katkılarıyla ülkemizde yeni bir dönemin kapıları aralanmıştır.

Ülkemizin yaklaşık yarım asrına mal olan terör meselesini kalıcı biçimde çözme yolunda kayda değer mesafe alınmıştır. Terörsüz bölge hedefimizde de daha geniş bir vizyon ortaya koyduk. Şimdi bu vizyonun adım adım hayata geçmekte olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Suriye'de olduğu gibi terör defterleri kapandıkça umutlar büyüyecek, coğrafyamızda farklı rüzgar esmeye başlayacak.

Gerek millet, gerekse bölgedeki kardeş halklar olarak büyük sıkıntıların ardından tarihe yeni bir altın sayfa yazma fırsatı yakalamış durumdayız. Bunun için en büyük ihtiyacımız birliktir, beraberliktir. Siyasi görüşümüz kökenimiz farklı olsa dahi tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet şiarımız etrafında kenetlenmektir. İhtiyacımız olan büyük Türkiye mutabakatıdır.

BÜYÜK ZAFERE BAKSINLAR

1071'de Malazgirt'te başlayıp 1922'de Dumlupınar'da devam eden zaferler silsilemize baktığımızda şunu görüyoruz. Biz tarihiyle büyük, zaferleriyle büyük, mücadelesiyle büyük bir milletiz. Bizi tanımak isteyenler Malazgirt'e Çanakkale'ye baksın. Bu milletin fıtratını anlamak isteyenler büyük zafere baksın.

Bu ülkenin hangi şartlar altında kurulduğunu öğrenmek isteyenler Milli Mücadele'ye baksın. Bu milletin seciyesini görmek isteyenler Nene Hatunlara, Kara Fatmalara, Şerife bacılara, Şahin Beylere, Sütçü İmamlara baksın. 15 Temmuz gecesi ölüm kusan silahlara meydan okuyan serdengeçtilere baksın. 15 Temmuz'dan 40 gün sonra yaptığımız Fırat Kalkanı harekâtına baksın. Türkiye'yi tahrik etmeye çalışanlar ham hayallere kapılmadan önce açıp kendi geçmişlerini de görecekleri bir tarih kitabı okusun.

Sınırlar ülkeleri fiziken ayırabilir ama kalpleri, insanları ayıramaz. Bilhassa asırlardır aynı kıbleye yönelen, aynı mukaddes kitaba inanan, aynı peygambere gönül düşüren kardeşler arasına asla hudut çizilemez.

MİLLETİMİZİN BAYRAM GÜNÜ

Türk milletinin istiklal mücadelesinin en kritik safhalarından biri olan Büyük Taarruz, Milli Mücadele'nin son ve belirleyici aşamasıdır. 30 Ağustos, Türkiye'yi Anadolu'dan atmak, şayet güçleri yetseydi kökümüzü kazımak isteyen işgalcilerin hüsran, milletimizin ise bayram günüdür.



İMKANSIZI MÜMKÜN KILAN SARSILMAZ İRADE

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mesajda şu ifadelere yer verdi: "İstiklal mücadelemizi eşsiz bir kahramanlık destanıyla taçlandıran 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı yürekten kutluyorum. İmkânsızı mümkün kılan bu sarsılmaz iradenin ve vatan sevgisinin, birlik içinde geleceğe yürüyüşümüze daima güç katmasını temenni ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet anıyorum."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör