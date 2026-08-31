‘Hesabıma gelen paraları Enginyurt’a aktarırdım’
Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un mevcut danışmanı Cem Tekinoğlu'nun Ankara'da yürütülen fuhuş ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından, Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt'un mali ilişkilerine yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Enginyurt'un yaklaşık 7 yıl danışmanlığını yapan Ali Şenyurt, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na "tanık" sıfatıyla ifade verdi. Alptürk Enginyurt'un Ordu'da akaryakıt istasyonu işlettiğini ve Ankara'da "Öküz" adlı gece kulübüne ortak olduğunu söyleyen Şenyurt, genç yaştaki oğul Enginyurt'un bu işletmeleri kuracak kişisel maddi gücünün olmadığını, ailesi tarafından desteklendiğini belirtti. MASAK raporlarına yansıyan para trafiğine dair konuşan Şenyurt, "Enginyurt vekil iken de gayrimenkul alım-satımı yapardı. Kendilerinde vekaletim vardı. Bazen onlara gelecek paralar benim hesabıma atılır, ben de onlara aktarırdım. Bazen de elden aldığımız paraları kendi hesabıma yatırıp transfer ederdim" dedi. Şenyurt ayrıca Alptürk Enginyurt'un Astürk Akaryakıt ve Elite Prodüksiyon şirketlerine ortak olduğunu, prodüksiyon firmasının hiçbir ticari faaliyette bulunmadığını ekledi.
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