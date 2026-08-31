Kaptan ve 7 kişi gözaltında

KKTC Başbakanı Üstel, gemi kaptanı ve 7 görevlinin gözaltına alındığını açıkladı. Üstel, "İlk müdahalede 4 Sahil Güvenlik botu, 2 helikopter, Türk Barış Kuvvetlerine ait 1 karakol gemisi, 1 hücumbot ile Sivil Savunma ve Polis Teşkilatımıza bağlı dalgıç ekipleri ve beraberindeki 4 arama kurtarma botu çalışmalara katılmıştır. Halen bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından görevlendirilen 2 uçak, 4 helikopter, 4 İHA ve 4 Sahil Güvenlik botu arama kurtarma çalışmalarına aktif olarak katılmaktadır" diye konuştu. KKTC'de feci kazanın ardından 3 günlük yas ilan edildi.

KENDİ KURTULDU KARDEŞİ KAYIP

Gemi faciasından canını zor kurtaran ancak kız kardeşinin halen kayıp olduğunu söyleyen bir yolcu ise "Suyun içinde kaldı kız kardeşim, camlar patladı kendimizi denizin içerisinde bulduk. Can yelekleri hiç kaliteli değildi. Çok büyük bir felaketti" diye konuşarak felaketin boyutunu gözler önüne serdi.



Rıza AÇIKGÖZ / SABAH

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