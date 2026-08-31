Mekke anlaşmasında ilk toplantı İstanbul’da

Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin ilk toplantısı bugün İstanbul'da yapılacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; söz konusu komitenin ilk toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün İstanbul'da düzenlenecek. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Pakistan Federal Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili'nin katılması öngörülüyor.

GÜVENLİK ELE ALINACAK

Toplantıda, uluslararası güvenlik konuları gündemde yer alacak; ayrıca, savunma kapasitelerinin geliştirilmesi, bu bağlamda, üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasında birlikte çalışabilirliğin artırılmasının teşvik edilmesi, terörle mücadelede ortak çabaların güçlendirilmesi gibi başlıkların değerlendirilmesi planlanıyor. Ayrıca, Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesinin belirleyeceği ortak faaliyet alanlarındaki çalışmaları yönlendirecek sekretarya ile diğer ilgili mekanizmaların çerçevesinin çizilmesi ve ilerleyen dönemde atılacak adımlara ilişkin yol haritasının belirlenmesi öngörülüyor. Toplantının, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgede güvenlik, barış ve istikrarın pekiştirilmesini hedefleyen, meselelere iş birliğine dayalı güvenlik anlayışıyla yaklaşan ve çatışma yerine huzur ve refahı önceliklendiren tüm ülkelere önemli fırsatlar sunduğunun bir kez daha vurgulanmasına imkan tanıması hedefleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör