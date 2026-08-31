MSB’den Zafer Bayramı’na ilişkin videolu paylaşım: Bağımsızlığımızın teminatı ve yarınlarımızın güvencesi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan klipte, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugün sahip olduğu yerli ve milli silah, mühimmat ve araçlarla gerçekleştirdiği operasyon ve tatbikat görüntüleri yer aldı.

Silahların, imkanların ve teknolojinin zaman içinde değişip geliştiği ancak vatan söz konusu olduğunda Türk askerinin sarsılmaz iradesinin hiç değişmediği vurgulanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bir zamanlar yokluklar içinde süngüsüyle, cesaretiyle ve fedakarlığıyla destanlar yazan Türk askeri, bugün aynı kahramanlık ruhunu yerli ve milli teknolojinin gücüyle buluşturarak geleceğe taşıyor. Maziden aldığı kudretle geleceğe yürüyen şanlı ordumuz, Türk milletinin sarsılmaz gücü, bağımsızlığımızın teminatı ve yarınlarımızın güvencesi olmaya devam ediyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutluyor, başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, şanlı ordumuzu ve vatan uğruna fedakarca görev yapan kahraman personelimizi yürekten selamlıyoruz."