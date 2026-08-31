Şanlı zafer büyük coşku

Şanlı Zafer'in coşkusu tüm yurdu sardı. Kent meydanlarına akın eden vatandaşlar, resmi geçit törenlerini ve etkinliklerini büyük bir gururla izledi. Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü düzenlenen tören ve etkinliklerle büyük bir coşku yaşandı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği kentte, Mehmetçiğin marşlar eşliğindeki görkemli geçişi ayakta alkışlandı.

COŞKU YAĞMURA MEYDAN OKUDU

Şırnak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü, etkili olan sağanak yağışa rağmen düzenlenen törenlerle büyük bir coşkuyla kutlandı. Kentteki törenlerde şiirler okunurken, judo gösterisi sunuldu ve askeri geçit töreni gerçekleştirildi. Törene 2 Atak tipi taarruz helikopteri ile 1 Skorsky helikopteri de eşlik etti.

Zonguldak'ta düzenlenen çelenk sunma ve geçit törenleriyle şanlı zafer kutlandı. Geçit töreninin ardından Zonguldak Limanı'nda römorkör gösterisi düzenlendi.

HÜRJET GÖK VATAN'LA BULUŞTU

Türkiye'nin ilk jet eğitim uçağı HÜRJET'in Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek ilk uçağı, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. 2017 yılında start alan HÜRJET programı, 25 Nisan 2023'te gerçekleştirilen ilk uçuşla birlikte kritik bir eşiği geride bıraktı. Sözleşme kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek ilk HÜRJET'in son montaj hattı faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından yer ve taksi testleri başarıyla icra edildi. Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından uçuş kararı alındı ve ilk prototipin de eşlik ettiği uçuşta HÜRJET, 18 dakika havada kalarak ilk uçuşunu güvenli şekilde tamamladı.



BAĞIMSIZLIK İRADEMİZİN TÜM DÜNYAYA İLANI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: 30 Ağustos; vatanı, bayrağı, istiklali ve istikbali uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan milletimizin, esareti asla kabul etmeyeceğini bütün dünyaya ilan ettiği büyük bir zaferdir. Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Bağımsızlık irademizi tüm dünyaya ilan ettiğimiz bu büyük zaferin 104. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: Anadolu'nun ebedi yurdumuz olduğunu tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğimiz Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 104. yıl dönümünde, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum.

Adalet Bakanı Akın Gürlek: İstiklali ve istikbali uğruna topyekûn mücadele veren milletimiz, Büyük Zafer'le hür ve bağımsız yaşama iradesini bütün dünyaya ilan etmiş; vatanımızın birlik ve bütünlüğünden asla taviz vermeyeceğini göstermiştir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Millet ve devlet hayatımızın en zor zamanlarında ayağa kalkmayı ve tarihi yeniden yazmayı bilen iradenin vatanında yaşıyoruz. Aynı şuur ve iradeyle geleceğe yürüyoruz.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: 30 Ağustos; birlik ve beraberlik içinde kenetlenen, istiklalini ve istikbalini her türlü değerin üzerinde tutan aziz milletimizin sarsılmaz iradesinin en güçlü tezahürlerinden biridir. Bugün Türkiye, 30 Ağustos'ta ortaya konulan bağımsızlık ruhundan aldığı güçle; öz güvenli bir ülke olarak yoluna devam etmektedir.



KUTLU DESTAN MİLLETE EMANET

Resmi törenlerin ardından Anıtkabir halk ziyaretine açıldı. Çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek binlerce vatandaş ellerinde bayraklarla Anıtkabir'e koştu. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik, kültür, sanat ve bilim etkinlikleri düzenlendi. TÜBİTAK'ın işbirliğinde düzenlenen 'Dalgalanan Bayrak' atölyesinde çocuklar hava akımı ve hava direncinin etkilerini deneyimleyerek kendi hareketli bayrak modellerini tasarımladı. Pakistan, Irak ve Kazakistan başta olmak üzere yurtdışında da 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Pakistan "İki kalp tek can" isimli özel video ile zafer bayramını kutladı. Türkçe ve Urduca düet yapılan videoda, iki ülkenin ortak inancı ve sevinçleri vurgulandı.



MAVİ VATANDA MİLLİ GURUR

30 Ağustos Zafer Bayramı yurt genelinde coşkuyla kutlandı. İstanbul Vatan Caddesi'nde geçit töreni düzenlendi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 15 gemi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda kortej geçişi yaptı. Boğaz geçişinde TCG Anadolu öncülüğünde TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG Heybeliada, TCG Büyükada, TCG Salihreis, TCG Turgutreis, TCG Giresun, TCG Burgazada, TCG Dolunay, TCG Doğanay, TCG Tufan, TCG Amasra, TCG Alemdar ve TCG Akın yer aldı.





ZAFER DALIŞI YAPTI

DÜNYA serbest dalış rekortmeni ve milli sporcu Şahika Ercümen, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında dalış için Hatay Karamağara Koyu'na gitti. Olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen dalış programı, güneşin açmasıyla devam etti. Ercümen, günün anısına Karamağara Koyu'nda denize hatıra taşı bıraktı. Daha sonra Ercümen, dalış öğrencileriyle birlikte su altında ve yüzeyinde Türk bayrağı açtı.



Mustafa BAKIRHAN-Barış SAVAŞ-Yaser Çaparoğlu-Erdoğan ÖZTÜRK-Özgür Özdemir-Hakan Gökkaya-Ali Altuntaş-Ziya RAMOĞLU-Mehtap AYDOĞAN/SABAH

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör