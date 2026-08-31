Savunma sanayiinde kendimizle yarışıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu:

1071'de alınan vatan tapusu, 1922'deki şanlı direnişle bir kez daha müseccel olmuştur.

Bizim destanlarımız yalnızca kanla değil, şanla ve şerefle yazılır. Şan ve şeref özellikle de cenk meydanlarında bizim alamet-i farikamızıdır.

'Türk ordusunun damarını kesiyorsunuz" diyerek fitne peşinde koşanlara cevabımızı sahada vatan evlatlarının, meydanlarda ise devlet, millet ve memleket aşıklarının yazdığı destanlarla verdik. Allah'a şükürler olsun ki ordumuz bugün en güçlü dönemini yaşıyor. Milli Savunma Üniversitemizin prestiji küresel ölçekte yıldan yıla artıyor.

Yerlilik oranını yüzde 82'nin üzerine çıkardığımız savunma sanayiinde deyim yerindeyse artık sadece kendimizle yarışıyoruz.

Türkiye'nin her alanda katettiği mesafeyi görmek istemeyenlere şunu hatırlatmak isterim: 20-30 yıl önce ülkemiz için güvenlik tehdidi olarak değerlendirilen aktör ve yapılar artık Türkiye ile boy ölçüşecek güç ve ölçekte değildir. Türkiye artık bunları kaale alacak, bunların hezeyanlarını dikkate alacak bir ülke değildir. Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusudur. Kara Harp Okulu devre birincisi Ahmet Burak Değirmenci, Deniz Harp Okulu devre birincisi Cihan Gülütaze ve Hava Harp Okulu devre birincisi Meriç Akın diplomalarını Erdoğan'ın elinden aldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör