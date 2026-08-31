Taşucu Kıbrıs seferleri iptal
Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) feribot seferleri, Girne açıklarında 267 kişinin bulunduğu Filo Jet isimli yolcu gemisinin batmasının dolayı iptal edildi.
Girne-Taşucu seferini yapan Filo Jet isimli feribot, Girne Limanı'ndan ayrıldıktan kısa süre sonra 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi ile su alarak alabora oldu. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kurtarılırken kayıp kişileri arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Deniz faciasının ardından Taşucu Limanı'ndan yayımlanan duyuruda, 'Taşucu-KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) seferleri iptal edilmiştir' denildi. Vatandaşlar, seferlerin yeniden başlayıp başlamayacağını hakkında beklemede.