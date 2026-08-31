Taşucu Kıbrıs seferleri iptal

Girne-Taşucu seferini yapan Filo Jet isimli feribot, Girne Limanı'ndan ayrıldıktan kısa süre sonra 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi ile su alarak alabora oldu. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kurtarılırken kayıp kişileri arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Deniz faciasının ardından Taşucu Limanı'ndan yayımlanan duyuruda, 'Taşucu-KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) seferleri iptal edilmiştir' denildi. Vatandaşlar, seferlerin yeniden başlayıp başlamayacağını hakkında beklemede.

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