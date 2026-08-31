TBMM Başkanı Kurtulmuş: Balıkçılarımıza hayırlı ve bereketli seferler diliyorum
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2026-2027 su ürünleri av sezonunun başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı. Kurtulmuş mesajında, “Vira bismillah diyerek denizlere açılacak tüm balıkçılarımıza hayırlı ve bereketli seferler diliyorum." ifadesine yer verdi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Bu gece 2026-2027 su ürünleri av sezonunun başlamasıyla birlikte denizlerin bereketini sofralarımıza taşımak için vira bismillah diyerek denizlere açılacak tüm balıkçılarımıza hayırlı ve bereketli seferler diliyorum." ifadesine yer verdi.