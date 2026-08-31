TBMM Başkanı Kurtulmuş: Balıkçılarımıza hayırlı ve bereketli seferler diliyorum

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Bu gece 2026-2027 su ürünleri av sezonunun başlamasıyla birlikte denizlerin bereketini sofralarımıza taşımak için vira bismillah diyerek denizlere açılacak tüm balıkçılarımıza hayırlı ve bereketli seferler diliyorum." ifadesine yer verdi.

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