TBMM Başkanı Kurtulmuş: Balıkçılarımıza hayırlı ve bereketli seferler diliyorum

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2026-2027 su ürünleri av sezonunun başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı. Kurtulmuş mesajında, “Vira bismillah diyerek denizlere açılacak tüm balıkçılarımıza hayırlı ve bereketli seferler diliyorum." ifadesine yer verdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Balıkçılarımıza hayırlı ve bereketli seferler diliyorum
AA

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Bu gece 2026-2027 su ürünleri av sezonunun başlamasıyla birlikte denizlerin bereketini sofralarımıza taşımak için vira bismillah diyerek denizlere açılacak tüm balıkçılarımıza hayırlı ve bereketli seferler diliyorum." ifadesine yer verdi.

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