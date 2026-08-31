Türkiye yavru vatan'a yardıma koştu

Türkiye yavru vatan’a yardıma koştu
Geminin alabora olduğu bilgisinin alınmasının ardından Türkiye harekete geçerek personel ve araçlar görevlendirdi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı, "Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında; K.K.T.C.
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 4 yüzer unsur ile AKGÜNLER 3 isimli yolcu gemisi bölgede görevlendirilmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından ise 5 yüzer unsur ve 2 Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edilmiştir. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara destek sağlamak üzere 6 deniz unsuru görevlendirilmiştir." Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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