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Yükseköğretim Kurulundan üniversitelere “Terörsüz Türkiye” çağrısı

Yükseköğretim Kurulundan üniversitelere “Terörsüz Türkiye” çağrısı

Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yürütmelerini istedi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, “Biz acıyı merheme dönüştüren bir milletin evlatlarıyız. Geçmişin acılarını ancak güzel bir geleceği birlikte inşa ederek dindirebiliriz” dedi.

Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2026 19:00

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar imzasıyla tüm üniversitelere gönderilen yazıda, Türkiye'nin milletin huzur ve güvenliğinin, millî birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin ve toplumsal bütünleşmesinin güçlendirilmesine yönelik tarihî bir süreçten geçtiği belirtildi. Yazıda "Terörsüz Türkiye" hedefinin ülkenin terör ve şiddetten tamamen arındırılması, vatandaşların huzur ve güven içerisinde geleceğe bakabilmesi ve Türkiye'nin beşerî, ekonomik ve sosyal potansiyelinin daha ileri seviyelere taşınması bakımından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

ÜNİVERSİTELER SÜRECE BİLİMSEL BİRİKİMLERİYLE KATKI SUNACAK "Terörsüz Türkiye" süreci, Yükseköğretim Genel Kurulunun 27 Ağustos 2026 tarihli toplantısında ele alındı ve üniversitelerin bilimsel bilgi, araştırma kapasitesi ve akademik birikimleriyle sürece katkı sunmasının önemine dikkat çekildi. Üniversitelere gönderilen yazıda, üniversitelerin eğitim ve öğretim, bilimsel yayın ve araştırma misyonlarının yanı sıra topluma katkı hizmetleriyle ortak değerlerin güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesinde önemli kurumlar olduğu belirtildi. Yazıda şu ifadelere yer verildi: "Bilindiği gibi coğrafyamızı geleceğe taşıyacak eğitim ve öğretim, tarih, kültür ve değerlerimiz hepimizin üzerinde uzlaşacağı ortak paydamızdır. Bu çerçevede, Terörsüz Türkiye hedefinin sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi, kültürel ve güvenlik boyutlarıyla, farklı disiplinlerin katkısıyla ele alınması, akademik araştırma ve çalışmaların yürütülmesi, panel, konferans ve çalıştayların düzenlenmesi ve ortaya konulacak bilimsel değerlendirmelerin kamuoyuyla paylaşılması sürece önemli katkı sağlayacaktır. 'Terörsüz Türkiye' hedefinin ülkemizin geleceği, toplumsal huzur ve güven ortamının güçlendirilmesi, millî birlik ve beraberliğimizin pekiştirilmesi bakımından taşıdığı önem göz önünde bulundurularak, üniversitelerimizin kendi akademik imkân, birikim ve öncelikleri doğrultusunda bu sürece bilimsel ve akademik çalışmalarla katkı sunmaları hususunda gereğini önemle rica ederim."