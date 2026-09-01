Haberler

Gündem Haberleri

Bakan Bolat: Dünyanın 7'nci büyük tarımsal üreticisi ülkeyiz

Bakan Bolat: Dünyanın 7'nci büyük tarımsal üreticisi ülkeyiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ Tarım, Sanayi, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışında konuştu. "Dünyanın 7'nci büyük tarımsal üreticisi ülkeyiz ve dünyada kendi kendine yeterli olabilen ilk 10 ülke arasında tarımda yer alıyoruz." İfadelerine yer veren Bakan Bolat, “Bu yıl tarım sektörümüzün ikinci çeyrekte büyüme oranı yüzde 13,3 oldu” dedi.

Giriş Tarihi: 01 Eylül 2026 21:35

Valilik ziyaretiyle temaslarına başlayan Bakan Bolat, Vali Recep Soytürk'ten kentteki çalışmalar ve ekonomik durum hakkında bilgi aldı. Ardından beyaz eşya sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Bolat, sektörün talep ve beklentilerini dinledi. Bakan Bolat, daha sonra sahil dolgu alanında düzenlenen Tekirdağ Tarım, Sanayi, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışına katıldı.

Burada konuşan Bolat, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, organizasyonun katılımcılar, firmalar ve ziyaretçiler için bereketli ve verimli geçmesini diledi. Tekirdağ'ın kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Bolat, kentin nüfusunun her geçen gün arttığını kaydetti. Tekirdağ'ın Türkiye'nin parlayan yıldızı haline geldiğini vurgulayan Bolat, fuara katılan iktidar ve muhalefet partilerinin milletvekillerinin güzel bir birlik ve dayanışma tablosu sergilediklerini ifade etti. Vatandaşlar da Bolat'ın konuşmasına alkışlarla destek verdi. Pandemi döneminde tarımın öneminin bir kez daha anlaşıldığını aktaran Bolat, hükümet ve devlet olarak tarımsal üretimin desteklendiğini belirtti.