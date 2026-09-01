Başkan Erdoğan’dan Mekke İttifakı açıklaması: Dünya barışına katkılar sağlayacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) genişletilmiş formatta düzenlenen zirvesinde yaptığı konuşmada, "Türkiye olarak çatışmaların diyalog ve diplomasiyle çözülmesi için sorumluluk alıyor, tüm dünyada barış, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz. Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şanghay İşbirliği Teşkilatı'yla her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içerisinde olacağız" dedi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
Nepal'de meydana gelen doğal felaket nedeniyle vatandaşlarını kaybeden ülkelere taziyelerimi iletiyorum.
Şanghay İşbirliği Teşkilatı, çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından birisi haline gelmiştir. Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog yoluyla çözülmesi için sorumluluk alıyor, çalışmaya devam ediyoruz.
Teşkilatın enerji arzı gibi alanlarda da rol oynayabileceğini düşünüyoruz.