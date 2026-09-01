Başkan Erdoğan’dan Mekke İttifakı açıklaması: Dünya barışına katkılar sağlayacak

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Nepal'de meydana gelen doğal felaket nedeniyle vatandaşlarını kaybeden ülkelere taziyelerimi iletiyorum.

Şanghay İşbirliği Teşkilatı, çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından birisi haline gelmiştir. Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog yoluyla çözülmesi için sorumluluk alıyor, çalışmaya devam ediyoruz.

Teşkilatın enerji arzı gibi alanlarda da rol oynayabileceğini düşünüyoruz.