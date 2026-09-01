Başkan Şahin’in vizyonu Gaziantep’in geleceğini şekillendiriyor

"Vatandaş odaklı, teknolojiyi kullanan, doğayı koruyan ve kültürel mirasa sahip çıkan şehir" anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehrin yaşam kalitesini yükseltirken kentin ulusal ve uluslararası ölçekte rekabet gücünü de artırmayı hedefliyor.

ŞEFFAF BELEDİYECİLİK

Şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik anlayışının önemli örneklerinden biri olan Temiz İnşaat Sistemi ile vatandaşlar, projelerin konumunu, ilerleme durumunu ve güncel bilgileri harita tabanlı platformdan takip edebiliyor.

KENTİN TARİHİ DİJİTALDE

Dijital Sanat Müzesi'nde ise Gaziantep'in binlerce yıllık tarihi, Milli Mücadele ruhu, gastronomisi ve geleneksel yaşamı gelecek kuşaklara aktarılıyor. Kongre ve Fuar Merkezi de 4 bin 120 kişilik kapasitesiyle kongre, fuar, tiyatro, konser ve kültür-sanat organizasyonlarına ev sahipliği yapacak.

GASTROBOTANİK PARKI

Doğayı, bilimi, tarımı ve gastronominin buluştuğu Gastrobotanik Parkı'nda ise tropik ve üretim seralarının yanı sıra Etnobotanik Müzesi, Fitoterapi Merkezi, herbaryum, eğitim alanları ve Botanik Sanat Atölyesi gibi bölümler yer alacak.

TARİHİ BEY MAHALLESİ YENİDEN KENT YAŞAMINDA

Başkan Şahin'in tarihi mirası koruyarak geleceğe taşıma anlayışı doğrultusunda Bey Mahallesi'nde kapsamlı restorasyon ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları yürütülüyor. Sanat Sokağı ile tarihi doku kültür, sanat, gastronomi ve sosyal yaşamla buluşturulurken; cephe restorasyonları, altyapı yenilemeleri ve çevre düzenlemeleriyle mahallenin özgün kimliği yeniden ortaya çıkarılıyor. Koruma çalışmaları kapsamında 12 tarihi yapı restorasyon programına alınırken 9 tarihi konak da kamulaştırıldı.

GAZİANTEP'İN SU GELECEĞİNE STRATEJİK YATIRIM

Başkan Fatma Şahin'in öncülüğünde, kentin geleceğini güvence altına alan yatırımlar arasında su projeleri de önemli bir yer tutuyor. GASKİ tarafından yürütülen Çetintepe Su Temini Projesi, yaklaşık 2 milyar liralık yatırımla Gaziantep'in su arz güvenliğini güçlendirecek. Projenin tamamlanmasıyla Çetintepe Barajı, Kartalkaya, Mizmilli ve Düzbağ'ın ardından kentin dördüncü ana içme suyu kaynağı olacak. Su altyapısının güçlendirilmesinde ikinci önemli adım ise Belkıs İçme Suyu Arıtma Tesisi. Proje için 110 milyon avro tutarında yüzde 100 hibe desteği sağlanırken, ileri teknoloji arıtma sistemleriyle içme suyu kalitesinin daha da yükseltilmesi hedefleniyor. Başkan Fatma Şahin'in öncülüğünde sürdürülen çalışmalarla Gaziantep; şeffaf ve dijital belediyecilikten kültür-sanata, yeşil alanlardan su güvenliğine kadar farklı alanlarda geleceğin şehircilik anlayışını bugünden hayata geçiriyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör