Bişkek’te Türkiye rüzgarı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Erdoğan'ı Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Başbakanı Adılbek Kasımaliyev karşıladı. Erdoğan, ziyaretinin ilk gününde 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine katıldı.

4 BİN SPORCU KATILIYOR: 31 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenecek 6. Dünya Göçebe Oyunları, farklı ülkelerden sporcuları geleneksel spor dalları etrafında bir araya getiriyor. Organizasyona 112 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcunun başvuruda bulunduğu belirtildi.

ZİRVEDE HİTAP EDECEK: Başkan Erdoğan, ziyaretinin ikinci gününde, 1 Eylül Salı günü genişletilmiş formatta gerçekleştirilecek ŞİÖ Zirvesi oturumuna hitap edecek. Erdoğan'ın konuşmasında bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin Türkiye'nin değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor.

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ: Zirve kapsamında liderlerle ikili temaslarda da bulunacak olan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşmesi planlanıyor. Zirvenin en dikkat çeken temaslarından biri Erdoğan ile Putin arasında gerçekleşecek görüşme olacak. Görüşmede Rusya- Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerin yeniden canlandırılması ve Türkiye'nin barış diplomasisindeki rolünün güçlendirilmesi ele alınacak. Erdoğan ve Putin'in görüşmesinde Suriye'deki son durum ile bölgedeki güvenlik gelişmelerinin de ele alınması bekleniyor. Enerji başlığının da görüşmenin önemli gündem maddelerinden biri olması öngörülüyor. Bu kapsamda Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin devreye alınması süreci, Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezi ve enerji hatlarının güvenliği değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle gerçekleştireceği temaslarda Türkiye'nin bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini paylaşması, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel uluslararası meselelerin ele alınması bekleniyor.



KADİM GELENEKLERİN GÖRKEMİNE TANIKLIK ETTİK

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen 6'ncı Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti: "Bişkek'te, 6'ncı Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne katılmaktan mutluluk duyduk. Kökleri asırlar öncesine uzanan göçebe kültürünün zenginliğine ve geçmişten bugüne taşınan kadim geleneklerin görkemine tanıklık ettik. Bu vesileyle Kırgızistan'ın Bağımsızlık Günü'nün 35'inci yıl dönümünü kutluyor."





MİLLİ SPORCULARI ALKIŞLADILAR

Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine katıldı. Törende Türkiye'yi temsil eden sporcuların kortej geçişi sırasında Erdoğan ve Emine Erdoğan sporcuları alkışladı.

İKİLİ İLİŞKİLER KİTAP OLDU

AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı tarafından, Kırgızistan'ın bağımsızlığının 35. yılı dolayısıyla hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a armağan edilecek olan "Bağımsızlığının 35. Yılında Türkiye-Kırgızistan İlişkileri" isimli kitabı tanıtıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, kitapta, Kırgızistan'ın dününün, bugününün ve Türkiye ile ilişkilerinin kapsamlı biçimde ele alındığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız da bu önemli tarihi eserin ön sözünü yazdılar." dedi. ANKARA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör