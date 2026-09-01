FETÖ'cü Batmaz'ın kızı tutuklandı

FETÖ’cü Batmaz’ın kızı tutuklandı
Deniz YUSUFOĞLU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada düğmeye basıldı. İstanbul'da 3, Muğla'da ise 1 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda FETÖ'nün sivil imamı Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz gözaltına alındı. Soruşturmanın Muğla'da ise E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu yakalandi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Esma Batmaz ile Hilal Köseoğlu, tutuklandı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#İSTANBUL #MUĞLA

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