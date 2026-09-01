FETÖ'cü Batmaz'ın kızı tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada düğmeye basıldı. İstanbul'da 3, Muğla'da ise 1 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda FETÖ'nün sivil imamı Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz gözaltına alındı. Soruşturmanın Muğla'da ise E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu yakalandi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Esma Batmaz ile Hilal Köseoğlu, tutuklandı.
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