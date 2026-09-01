Hâkimi tehdit eden 1 şüpheli tutuklandı
İzmir'de görev yapan bir hâkimin baktığı dava nedeniyle tehdit edilmesine ilişkin soruşturmada Recep K. tutuklandı, 2 yeni şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında, 5. Aile Mahkemesi hâkimine WhatsApp üzerinden "Ben Kübra U., Recep K. ile olan davamızda Recep ceza almazsa hedef sen olursun" mesajının gönderildiği belirlendi. Mesajın devamında hâkimin ve aile bireylerinin kimlik bilgilerini içeren görüntülerin de gönderildiği tespit edildi. Ankara ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlenirken Kübra U. ile Recep K. yakalandı. Kübra U.'nun adresinde 2 cep telefonu ve 1 tablet, Recep K.'nin adresinde ise 1 cep telefonu ele geçirildi. Kübra U. serbest bırakılırken Recep K.'nin ifadesi Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde alındı. Recep K., 30 Ağustos 2026'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında SEGBİS üzerinden ifade verdi ve ardından tutuklandı. Kübra U.'nun ifadesinde adı geçen Erkan G. ve Bilal T. hakkında da işlem başlatıldı. Ayrıca 27 Ocak 2025'te Aydın Valisi Yakup Canpolat'a, 4 Eylül 2025'te ise Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'ye yönelik tehdit mesajlarıyla ilgili işlemler yapıldığı ortaya çıktı.
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