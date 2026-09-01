Hamidiye Tabyası'nda çocuk eğlencesi

Hamidiye Tabyası’nda çocuk eğlencesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16'ncı durağı olan Çanakkale'de kültür ve sanat coşkusu devam ediyor. Çanakkale Kültür Yolu Festivali. Program kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar'da açılan geleneksel seramik atölyesinde yetişkinler çamuru eşsiz eserlere dönüştürürken minikler de el becerilerini sergiledi. Çanakkale'de festivalin keyfini çocuklar çıkardı. Çocuk Filmleri Festivali'nde minikler sinemaseverlerle buluşurken Hamidiye Tabyası bünyesindeki Çocuk Köyü alanı ise şişme oyun parkları, eğlenceli yarışmalar ve renkli balon turu gibi aktivitelerle dolup taştı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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