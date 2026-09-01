SON DAKİKA | Kritik dosyalar yeniden açılıyor! Muhsin Yazıcıoğlu, Necip Hablemitoğlu, Ayhan Bora Kaplan...

Son dakika haberi: Yargıda 20 Temmuz'da başlayan adli tatil dönemi 31 Ağustos itibarıyla sona erdi.

1 Eylül'de başlayan 2026-2027 Adli Yılı ile birlikte mahkemeler normal çalışma düzenine dönerken, ara verilen duruşmalar yeniden görülecek. Yeni adli yılın Ankara'daki ilk önemli duruşmalarından biri 3 Eylül'de Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında görülecek. İstinaf mahkemesinin bozma kararının ardından Kaplan dahil 76 sanığın yeniden yargılandığı davanın görülmesine Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

DOSYALAR PEŞ PEŞE

17 Eylül'de, FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle TMSF'nin kayyum olarak atandığı Maydonoz Döner işletmelerinin Ankara yapılanmasına ilişkin 9 sanığın yargılandığı dava görülecek.

22 Eylül'de ise kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin dava yeniden görülecek. Dosyada sanık Ümitcan Uygun, "intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme" ve "eziyet etme" suçlarından yargılanıyor.

30 Eylül'de araç muayene istasyonunda çıkan kavgada polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybetmesine ilişkin davada 4 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

Yeni dönemde ayrıca Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu şüpheliler hakkında yürütülen rüşvet soruşturması, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında yer aldığı şüpheliler hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması, Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma ile Muhsin Yazıcıoğlu'nun bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin soruşturmaların tamamlanarak iddianamelerin hazırlanması bekleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör