SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Aliyev ile görüştü
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İş Birliği Örgütü (ŞİÖ) 26'ncı Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

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#İLHAM ALİYEV

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