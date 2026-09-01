SON DAKİKA... Bişkek’te Erdoğan-Putin Zirvesi! Başkan Erdoğan: Rusya ile enerji birlikteliğimiz var

Başkan Erdoğan, Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. İki lider görüşmeye ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, konuşmasında "Türkiye, dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklarımızdan biri" dedi.

"RUSYA İLE ENERJİDE BİRLİKTELİĞİMİZ VAR"

Erdoğan, "Değerli başkanla bugünkü görüşmeyi çok değerli buluyorum. Antalya ilimizin en önemli turist ağını Rusya'dan gelen dostlar oluşturuyor. Sayın başkanın ifade ettiği gibi Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu Santrali büyük önem arz ediyor. Türk-Rus ilişkileri her zamankinden iyi. Akkuyu santrali bitsin açılışını yapalım diye bekliyoruz. Akkuyu'da tamamlanma dönemindeyiz, açılış adımlarını yine birlikte atacağız. Akkuyu ile yeni santraller de olacak. Bu hazırlıkların içerisindeyiz. Tarımda enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var." ifadelerini kullandı.

Zirvede açıklamalarda bulunan Putin ise "Ortak projeler hayata geçirilmeye devam ediyor. Bunlarda biri Akkuyu Nükleer Güç Santrali. Santralin ilk ünitesini bu yıl devreye sokma hedefi koydunuz. Bu böyle olacak" dedi.