SON DAKİKA... FETÖ'nün bilişim yapılanmasına operasyon! Signal uygulaması ile haberleşme deşifre oldu: 13 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel bilişim yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

SIGNAL ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN YAPILANMA DEŞİFRE EDİLDİ

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün kullandığı SIGNAL kriptolu haberleşme programı üzerinden yürütülen örgütsel faaliyetlerin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, örgütün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 13 şüpheli belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Tespitlerin ardından şüphelilere yönelik operasyon için harekete geçildi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 1 Eylül'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 13 şüpheliden 10'u yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumda bulunan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.