  • Haberler
  • Gündem Haberleri
  • SON DAKİKA... FETÖ'nün bilişim yapılanmasına operasyon! Signal uygulaması ile haberleşme deşifre oldu: 13 gözaltı kararı

SON DAKİKA... FETÖ'nün bilişim yapılanmasına operasyon! Signal uygulaması ile haberleşme deşifre oldu: 13 gözaltı kararı

Ankara’da FETÖ/PDY’nin güncel bilişim yapılanmasına operasyon düzenlendi. SIGNAL kriptolu haberleşme programının deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. MİT ve Ankara Emniyeti ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

SON DAKİKA... FETÖ’nün bilişim yapılanmasına operasyon! Signal uygulaması ile haberleşme deşifre oldu: 13 gözaltı kararı
Nazrin MALİKOVA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel bilişim yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

SIGNAL ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN YAPILANMA DEŞİFRE EDİLDİ
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün kullandığı SIGNAL kriptolu haberleşme programı üzerinden yürütülen örgütsel faaliyetlerin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, örgütün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 13 şüpheli belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Tespitlerin ardından şüphelilere yönelik operasyon için harekete geçildi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 1 Eylül'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 13 şüpheliden 10'u yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumda bulunan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI ( #ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ #ANKARA #FETÖ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý