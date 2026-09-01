Terörsüz Türkiye için akademik çalışma dönemi

YÖK, üniversitelerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yürütmelerini istedi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar imzasıyla üniversitelere gönderilen "Terörsüz Türkiye Hedefine Yükseköğretim Kurumlarının Katkısı" başlıklı yazıda, Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiği belirtildi. Terörsüz Türkiye hedefinin, ülkemizin beşeri, ekonomik ve sosyal potansiyelinin daha ileri seviyelere taşınması bakımından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

PANEL, KONFERANS, ÇALIŞTAY

Üniversitelerin eğitim ve öğretim, bilimsel yayın ve araştırma misyonlarının yanı sıra topluma katkı hizmetleriyle ortak değerlerin güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın geliştirilmesinde önemli kurumlar olduğuna işaret edilen yazıda şunlar kaydedildi: "Bilindiği gibi coğrafyamızı geleceğe taşıyacak eğitim ve öğretim, tarih, kültür ve değerlerimiz hepimizin üzerinde uzlaşacağı ortak paydamızdır.

Bu çerçevede, Terörsüz Türkiye hedefinin sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi, kültürel ve güvenlik boyutlarıyla farklı disiplinlerin katkısıyla ele alınması, akademik araştırma ve çalışmaların yürütülmesi, panel, konferans ve çalıştayların düzenlenmesi ve ortaya konulacak bilimsel değerlendirmelerin kamuoyuyla paylaşılması sürece önemli katkı sağlayacaktır. Üniversitelerimizin kendi akademik imkan, birikim ve öncelikleri doğrultusunda bu sürece bilimsel ve akademik çalışmalarla katkı sunmalarını rica ederim."

KARDEŞLİK MEKÂNI OLSUN

Bu arada "Terörsüz Türkiye" hedefinin ülkenin sahip olduğu potansiyeli harekete geçireceğini vurgulayan Özvar, "Ülkemizin geleceği aydınlıktır. Yarınlarımıza ve gençlerimize güveniyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Özvar, yükseköğretim kurumlarının gençlerin ülkenin geleceği için birlikte ürettiği ve yarınlara beraber yürüdüğü "kardeşlik mekanları" olduğunu hatırlattı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör