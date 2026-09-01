Zafer ruhu değişmedi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı hazırladığı video kliple kutladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan klipte, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bugün sahip olduğu yerli ve milli silah, mühimmat ve araçlarla gerçekleştirdiği operasyon ve tatbikat görüntülerine yer verildi. Paylaşımda, silahların, imkanların ve teknolojinin zaman içinde değişip geliştiği, ancak vatan söz konusu olduğunda Türk askerinin sarsılmaz iradesinin değişmediği vurgulandı.

Videoda, bir zamanlar yokluklar içinde süngüsü, cesareti ve fedakarlığıyla destanlar yazan Türk askerinin, aynı kahramanlık ruhunu yerli ve milli teknolojinin gücüyle geleceğe taşıdığı belirtildi. Mesajda, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlanırken, başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğrunda hayatını kaybeden şehitler ile gaziler rahmet ve minnetle anıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve görev yapan personel de selamlandı. AA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör