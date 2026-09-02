135 Alo Adalet Hattı hayata geçti
Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli yılın ilk gününde 135 Alo Adalet Hattı'nın hizmete alındığını açıkladı.
Bakan Gürlek'in açıklamasına göre vatandaşlar, 5 yılı aşan dava dosyaları ile 3 yılı aşan soruşturma dosyaları hakkında 135 Alo Adalet Hattı üzerinden doğrudan başvuruda bulunabilecek.
Uygulama kapsamında vatandaşların uzun süren yargı süreçleriyle ilgili başvurularının değerlendirilmesi ve yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlanması hedefleniyor.
135 Alo Adalet Hattı, 1 Eylül 2026 saat 10.00 itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak hizmet vermeye başladı. Pilot uygulamanın sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından sistemin kısa süre içerisinde Türkiye genelindeki adliyelere yaygınlaştırılması planlanıyor.
Bakan Gürlek, yeni uygulamayla yargı hizmetlerinin vatandaşlar açısından daha erişilebilir, etkin ve hızlı hale getirilmesinin amaçlandığını belirtti.
135 Alo Adalet Hattı ile özellikle uzun süren dava ve soruşturmalara ilişkin vatandaşların doğrudan başvurabilmesi, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmasına katkı sağlanmasını hedefliyor.
Bakan Gürlek'in açıklamasına göre vatandaşlar, 5 yılı aşan dava dosyaları ile 3 yılı aşan soruşturma dosyaları hakkında 135 Alo Adalet Hattı üzerinden doğrudan başvuruda bulunabilecek.
Uygulama kapsamında vatandaşların uzun süren yargı süreçleriyle ilgili başvurularının değerlendirilmesi ve yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlanması hedefleniyor.
135 Alo Adalet Hattı, 1 Eylül 2026 saat 10.00 itibarıyla Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak hizmet vermeye başladı. Pilot uygulamanın sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından sistemin kısa süre içerisinde Türkiye genelindeki adliyelere yaygınlaştırılması planlanıyor.
Bakan Gürlek, yeni uygulamayla yargı hizmetlerinin vatandaşlar açısından daha erişilebilir, etkin ve hızlı hale getirilmesinin amaçlandığını belirtti.
135 Alo Adalet Hattı ile özellikle uzun süren dava ve soruşturmalara ilişkin vatandaşların doğrudan başvurabilmesi, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmasına katkı sağlanmasını hedefliyor.
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