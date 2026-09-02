550 metrede ilk iz bulundu

Girne açıklarında batan "Filo Jet" feribotundaki kayıp 20 kişiyi arama çalışmalarına katılan yerli ve milli kurtarma gemisi TCG Işın, sahip olduğu su altı teknolojileriyle operasyonun başaktörü oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Tekirdağ'da halkın ziyaretine açılmışken, batan geminin haberiyle hızla bölgeye sevk edilen TCG Işın gelişmiş sonar sistemleri ve su altı robotlarıyla göreve başladı.

YERLİ VE MİLLİ İMKANLAR

Arama noktasına ulaşılmasının ardından operasyona ilişkin açıklamalarda bulunan Gemi Komutanı Deniz Binbaşı Ulaş Cesur, "TCG Işın, tamamen yerli ve milli imkanlarla İstanbul'da inşa edilerek 2017 yılında hizmete girmiş, son teknoloji sistemler, cihazlar ve birinci sınıf dalgıçlar dahil özel personelle her türlü arama-kurtarma görevini icra edebilen bir gemidir. Komutanlığımız; bin metre kurtarma sistemleri, 365 metreye dalabilen atmosferik dalış sistemi ve 91 metreye kadar insanlı dalış imkanlarıyla faaliyet göstermektedir. Gemimiz sadece Mavi Vatan sınırlarında değil, uluslararası görevlerde de yetenekleriyle öne çıkmaktadır. Amacımız; Filo Jet gemisinin battığı bölgede arama sistemlerimizle detaylı arama yaparak batığın deniz dibindeki mevkiini tam belirlemektir. Batık teşhis edildikten sonra, 500 metre gibi ciddi bir derinlikte uzaktan kumandalı su altı aracımızla inceleme faaliyetine başlanacaktır.

100 METRE DERİNLİĞİ TARAYABİLİYOR

Gemide yer alan Yandan Taramalı Sonar (YTS) sistemi 1000 metre derinliğe kadar deniz tabanını tarayabilirken, Çok Bimli İskandil Sistemi (ÇBİS) 3000 metreye kadar deniz tabanının haritasını çıkarabiliyor. 33 km hıza ulaşabilen gemi; ağır hava koşullarında hassas konum sabitleme yeteneğine sahip. Derin denizde görev yapan ROV sistemlerinden TCB Istakoz 1000 metreye kadar işlem yapabilirken, TCB Ahtapot 3000 metre derinliğe kadar inerek görüntüleme, temas ve acil destek paketi iletimi sağlayabiliyor. TCG Işın, tıbbi altyapısıyla da dikkat çekiyor. Bünyesindeki 9 kişi kapasiteli iki bölmeli Sabit Basınç Odası Sistemi, 82 metreye kadar basıncı simüle ederek dalış rahatsızlığı yaşayan personele tedavi imkanı veriyor. Gemide ayrıca acil cerrahi müdahale ve yoğun bakım üniteleri yer alıyor. Geminin en kritik özelliklerinden biri olan Denizaltı Havalandırma Sistemi ise 600 metre derinlikte mahsur kalan bir denizaltıdaki 50 personele 14 gün boyunca kesintisiz hava desteği sunabiliyor.

GEMİ ENKAZI MI?

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 550 metre derinlikte gemi olduğu değerlendirilen bir cisim tespit edildiğini açıklayarak 'Çalışmalar titizlikle sürüyor" dedi.





TCG ALEMDAR GİRNE YOLUNDA

Girne Limanı'nda bekleyen aileleri ziyaret eden KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yürütülen hassas operasyon hakkında bilgi verdi. Olayda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise hâlâ kayıp olduğunu belirten Erhürman, temel odak noktalarının derindeki batığa ulaşıp her şeyi su yüzüne çıkarmak olduğunu vurguladı. TCG Işın'ın çalışmalara başladığını ifade eden Erhürman, yarın TCG Alemdar gemisinin de Girne'ye ulaşarak arama faaliyetlerine katılacağını duyurdu.





MÜRETTEBAT 'BİR ŞEY YOK, BİZ HEP BÖYLEYİZ' DEDİ

Kazada yaşamını yitiren adamı Nihat Balyemez'in (56) cenazesi, Gaziantep'tekii Bahattin Nakıpoğlu Camii'ndeki törenin ardından toprağa verildi. Balyemez ile aynı gemide bulunan arkadaşı Mehmet Tuga, geminin hareket etmesinin ardından sesler duymaya başladıklarını söyleyerek, "Mürettebatın hepsi 'Bir şey yok, biz her zaman bu güzergahı kullanıyoruz' dediler. Sürati azaltın dedik. Yavaşlarsak daha çok sesler duyarsınız dediler. Zaten bir süre sonra ön taraftan su almaya başladı" diye konuştu. Mehmet BONCUK / SABAH





ANNE ÖLÜYORUZ HAKKINI HELAL ET

Feribot faciasında kurtulan Adanalı Sudenaz Sönmez'in beraberindeki arkadaşları Burak Can Keskin ve Burak Arif Kaya ile can pazarının yaşandığı feribottaki görüntüleri ortaya çıktı. Anne Selcan Sönmez, kızının feribota bindikten yaklaşık 5 dakika sonra kendisini arayarak, "Anne, gemi çok sallanıyor, dua et" dediğini, ilerleyen dakikalarda ise "Anne, ölüyoruz, gemi batıyor, hakkını helal et" sözleriyle helalleştiğini söyledi. Anne Sönmez, "Burak Arif Kaya, kolu ile vura vura camı kırmış. Önce Sude'yi çıkarmış, başkaları da çıkmış, hamile bir kadın varmış, onu çıkarmış" şeklinde konuştu.



GEMİNİN GEÇMİŞİ SKANDALLARLA DOLU

2016'daki kazası sonrası gemiyle ilgili tamir raporu hazırlayan Gemi İnşa Mühendisi Muzaffer Erdal Kılıç "Teknede çok ağır hasar vardı. Ehil olmayan kişilerce tamir edilmiş. 2001 yılında İspanya'da 280 yolcusuyla deniz ortasında sürüklendi ve gizli ayıplı çıktığı anlaşılmıştı. 2003'te rıhtıma çarptı, su alarak seferlere devam etti" dedi. Ali Rıza AKBULUT/SABAH





ANNEMİZDEN BİR HABER GELSİN

GEMİ kazasında kaybolan 20 kişiden Eskişehirli Elmas Demir'in (58) çocukları, annelerinden gelecek haberi beklediklerini söyleyerek, "Dirisinden vazgeçtik, ölüsünü istiyoruz. Annemizi bulun" dedi. Eskişehirli 5 çocuk annesi Elmas Demir'in Kıbrıs'ta eşi Abbas Demir ile birlikte oturduğu, bir otelde temizlik görevlisi olarak çalıştığı belirtildi. Demir'in çocukları Özge ve Cemal Demir Görüntülerde annemin çığlık seslerini duydum. Babam orada, perişan halde. Morglara girdi, hepsini teşhis yaptı, bulamadı" dedi.Öte yandan KKTC Sağlık Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, alabora olan gemiden kurtarılarak Lefkoşa ve Girne'deki hastanelerde tedavi altına alınan 19 kişiden 13'ü taburcu edildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör