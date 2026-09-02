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  • Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı! Silivri'deki gemi kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı! Silivri'deki gemi kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında yaşanan gemi kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı! Silivri’deki gemi kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu meydana gelen deniz kazasını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Olayla ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmanın etkin ve kapsamlı şekilde yürütülmesi amacıyla bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Kazanın meydana geliş şekli ve nedenleri ile varsa sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edilerek maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla gerekli adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Temennimiz, tüm mürettebatımıza en kısa sürede sağ salim ulaşılmasıdır. Mürettebatımızın ailelerine ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

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#AKIN GÜRLEK #MARMARA DENİZİ #SİLİVRİ

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