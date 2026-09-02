Bakan Fidan, Katarlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü!

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

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