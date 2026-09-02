Bakan Işıkhan'dan eski hükümlülere destek paylaşımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından engellilere ve eski hükümlülere destek paylaşımında bulundu. Bakan Işıkhan, paylaşımında, "Engelli vatandaşlarımızın ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu yılın temmuz ve ağustos aylarında 308 proje için toplam 161,5 milyon lira tahsis ettik" dedi.

Bakan Işıkhan’dan eski hükümlülere destek paylaşımı
AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İŞKUR aracılığıyla çalışma hayatını güçlendirmek, dezavantajlı grupların üretime ve istihdama katılmalarını desteklemek için programlarını sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kendi işini kurma hibe desteği, mesleki eğitim, destekli istihdam, destek teknolojileri ve korumalı iş yerlerinin desteklenmesi programlarımız ile engelli vatandaşlarımızın ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu yılın temmuz ve ağustos aylarında 308 proje için toplam 161,5 milyon lira tahsis ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sosyal devlet anlayışıyla daha kapsayıcı politikalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Başta Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek olmak üzere destekleriyle katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum."

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#VEDAT IŞIKHAN #AKIN GÜRLEK #RECEP TAYYİP ERDOĞAN #İŞKUR

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