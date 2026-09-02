Başkanla birlikte olmayana iş yok
Antalya’daki fuhuş soruşturmasında mağdur 11 kadının ifadesi dosyaya girdi. İfadelerde, “Muhittin Başkan ile cinsel birliktelik yaşamadan belediyeye giremezsin” şeklinde çarpıcı iddialar yer aldı
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı fuhuş soruşturmasında düğmeye basıldı. Antalya ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; "fuhşa teşvik, aracılık, yer temin etme" ve "uyuşturucu madde bulundurmak/kullanmak" suçlamalarıyla aranan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Antalya'da 6, İstanbul'da 1 adrese düzenlenen baskınlarla şüphelilerin tamamı yakalanırken, soruşturma dosyasındaki detaylar skandalın boyutunu gözler önüne serdi.
Gözaltılarla genişleyen soruşturma dosyasında, 11 genç kadının işe alım vaadi ve maddi imkânlar karşılığında tutuklu Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e yönlendirildiğine ilişkin çarpıcı mağdur beyanları yer aldı.
Mağdur kadınların önemli bir kısmının cinsel birliktelikler sonrasında Antalya Büyükşehir Belediyesi ve belediye iştiraklerinde işe yerleştirildiği öne sürüldü.
Dosyaya giren ifadelerde, organizasyonu yöneten aracıların kadınlara açıkça "Muhittin Başkan ile cinsel birliktelik yaşamadan belediyeye giremezsin" şeklinde baskı yaptığı belirtildi. Mağdurlara iş vaadinin yanı sıra ev, otel konaklaması, cep telefonu ve nakit para sağlandığı tespit edildi.
Soruşturma dosyasındaki mağdur beyanlarında yer alan diğer ağır suçlamalar ise şöyle sıralandı; 25 Ağustos 2026 tarihli ek ifadede bir mağdur, olayların başladığı dönemde 17 yaşında olduğunu, aracıların "daha fazla para getireceği" gerekçesiyle kendisini sorgulayıp Lara'daki bir evde Böcek'e götürdüklerini ve burada cinsel saldırıya uğradığını ileri sürdü. Bir diğer mağdur, 2021 yılında henüz 16 yaşında gibi göründüğü için Böcek'in kendisine "Çocuk gibi olman hoşuma gitti" dediğini, estetik yaptırmasının engellendiğini iddia etti. Ayrıca aracıların kendisine "Hamile kalmaya çalış, seni yurt dışına gönderir" telkininde bulunduğu dosyaya yansıdı.
Gözaltılarla genişleyen soruşturma dosyasında, 11 genç kadının işe alım vaadi ve maddi imkânlar karşılığında tutuklu Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e yönlendirildiğine ilişkin çarpıcı mağdur beyanları yer aldı.
Mağdur kadınların önemli bir kısmının cinsel birliktelikler sonrasında Antalya Büyükşehir Belediyesi ve belediye iştiraklerinde işe yerleştirildiği öne sürüldü.
Dosyaya giren ifadelerde, organizasyonu yöneten aracıların kadınlara açıkça "Muhittin Başkan ile cinsel birliktelik yaşamadan belediyeye giremezsin" şeklinde baskı yaptığı belirtildi. Mağdurlara iş vaadinin yanı sıra ev, otel konaklaması, cep telefonu ve nakit para sağlandığı tespit edildi.
Soruşturma dosyasındaki mağdur beyanlarında yer alan diğer ağır suçlamalar ise şöyle sıralandı; 25 Ağustos 2026 tarihli ek ifadede bir mağdur, olayların başladığı dönemde 17 yaşında olduğunu, aracıların "daha fazla para getireceği" gerekçesiyle kendisini sorgulayıp Lara'daki bir evde Böcek'e götürdüklerini ve burada cinsel saldırıya uğradığını ileri sürdü. Bir diğer mağdur, 2021 yılında henüz 16 yaşında gibi göründüğü için Böcek'in kendisine "Çocuk gibi olman hoşuma gitti" dediğini, estetik yaptırmasının engellendiğini iddia etti. Ayrıca aracıların kendisine "Hamile kalmaya çalış, seni yurt dışına gönderir" telkininde bulunduğu dosyaya yansıdı.
Haber Girişi