Elindeki tek can yeleğini minik kızına giydirdi; kendisi dalgalara kapıldı

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında meydana gelen feribot faciasında hayatını kaybeden Mersin Şehir Hastanesi'nde şirkete bağlı çalışanı Gülcan Gürel, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Gürel'in, geminin alabora olmaya başladığı sırada üzerindeki can yeleğini çıkararak kızı Eda'ya giydirdiği, kendisinin ise dalgalara kapılarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Askeri personeli olan kardeşi Mehmet Payam'ın yanına, babası Bayram Payam, 10 yaşındaki kızları Tusem Gürel, kız kardeşi Eda Payam ile gittikleri tatilin ardından Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisinde hayatını kaybeden Gülcan Gürel'in cenazesi, Mersin'de Güneykent Mezarlığı'nda gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde, izin alarak cenaze törenine katılan asker kardeşi Mehmet Payam, ablasının tabutuna sarılarak 'abla gitme' diyerek uzun süre gözyaşı döktü. Cenazede, eşi Kemal Gürel zorla ayakta durabilirken, kazada yanında olan ve kurtarılan kız kardeşi Eda Payam fenalaştı. Mezarlığıkta bulunan 112 sağlık ekipleri acılı kız kardeşe müdahale etti.

Gülcan Gürel'in cenazesi kılınan cenaze namazının ve edilen duaların ardından Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gülcan Gürel'in babası Bayram Payam, kız kardeşi Eda Payam ve kızı Tusem ile birlikte, askeri personel olan erkek kardeşi Mehmet Payam'ı ziyaret etmek üzere KKTC'ye gittiği ve dönüş yolculuğunda facianın ortasında kaldı. Geminin alabora olmaya başlamasıyla yaşanan panik sırasında Gülcan Gürel'in üzerindeki can yeleğini çıkararak kızı Eda'ya giydirerek kurtulmasını sağlaması yürekleri dağladı. Gözyaşlarının adeta sel olup aktığı Gulcan Gürel'in cenazesine, Mersin Valisi Atilla Toros, Sağlık İl Müdürü Mustafa Ekici, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.