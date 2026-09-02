Enginyurt’un danışmanı Tekinoğlu tutuklandı
Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu tutuklandı. Ankara'da yürütülen fuhuş ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Tekinoğlu'nun "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracılık veya yer temin etmek" ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" suçlarından tutuklandığı belirtildi.
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