Gökbey Emniyet’in envanterine girdi! Bakan çiftçi, “Gökbey, emniyet teşkilatımızın kabiliyetlerini artıracak”

Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirilen T625 Gökbey helikopteri, Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edildi. TUSAŞ tarafından üretilen helikopterin teslim töreni Ankara'da gerçekleştirildi. Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Savunma Sanayii Başkanlığı ve Emniyet teşkilatından yetkililer katıldı.

"GÖKBEY, EMNİYET TEŞKİLATIMIZIN KABİLİYETLERİNİ ARTIRACAK"

Törende konuşan Bakan Mustafa Çiftçi, Gökbey'in tesliminin Türkiye ve Emniyet teşkilatı açısından hayırlı olmasını diledi. Çiftçi, helikopterin Türk mühendisleri, teknisyenleri ve işçilerinin emeğiyle üretildiğini belirterek TUSAŞ ve Savunma Sanayii Başkanlığına teşekkür etti. Türkiye'nin savunma sanayiinde kendi imkanlarıyla üretim yapmasının stratejik önem taşıdığını vurgulayan Çiftçi, Gökbey'in de bu anlayışın önemli bir ürünü olduğunu ifade etti. Çiftçi, "Bir teknolojinin gerçek değeri insan hayatında ürettiği faydayla ölçülür. Bir afet anında vatandaşımıza süratle ulaşmak, terörle mücadelede güvenlik güçlerimize harekat üstünlüğü kazandırmak, operasyon sahasını anlık olarak takip etmek ve en zorlu coğrafyalarda devletimizin imkanlarını milletimizle buluşturmak, sahip olduğumuz teknolojik kabiliyetin sahadaki karşılığıdır" ifadelerini kullandı.

EMNİYET'İN HAVA FİLOSU GÜÇLENİYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının mevcut hava filosuna ilişkin bilgi veren Çiftçi, envanterde 35 helikopter, 5 uçak, 19 taktik İHA ve 1 operatif İHA bulunduğunu açıkladı. Çiftçi, bu hava filosunun terörle mücadele, asayiş, keşif ve gözetleme ile afet ve acil durum çalışmalarında güvenlik güçlerinin hareket ve müdahale kabiliyetini artırdığını söyledi. Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda TUSAŞ üretimi 6 T129 ATAK, 5 T70 helikopter ve 1 Aksungur Operatif İHA'nın da Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine dahil edildiğini belirten Çiftçi, Gökbey ile birlikte teşkilatın hava gücünün daha da güçleneceğini kaydetti.

6 PİLOT VE 4 TEKNİSYEN GÖKBEY EĞİTİMİNDE

Gökbey'in etkin şekilde kullanılabilmesi için personel eğitimlerinin de sürdüğünü açıklayan Bakan Çiftçi, 6 pilot ile 4 helikopter teknisyeninin TUSAŞ bünyesinde Gökbey intibak eğitimlerine devam ettiğini bildirdi. Çiftçi, yalnızca milli hava platformlarının üretilmesinin değil, bu platformları kullanacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinin de önem taşıdığını vurguladı.

"TÜRKİYE KENDİ KANATLARIYLA UÇUYOR"

Türkiye'nin savunma sanayii alanında önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini ifade eden Çiftçi, yerli ve milli teknolojilerin güvenlik politikalarının önemli unsurlarından biri haline geldiğini söyledi. Çiftçi, "Gökyüzünde kendi kanatlarımızla uçuyor, Mavi Vatan'ı kendi imkanlarımızla koruyoruz" dedi. Gökbey'in Emniyet teşkilatının sahadaki erişim, sürat ve etkinliğini artıracağını belirten Çiftçi, helikopterin afetlerden terörle mücadeleye, operasyonlardan güvenlik faaliyetlerine kadar geniş bir görev alanında kullanılacağını kaydetti. Konuşmasının sonunda Gökbey'in Türkiye ve Emniyet teşkilatına hayırlı olmasını dileyen Çiftçi, "Gökbeyimizin kanadı güçlü, uçuşu emniyetli, millete hizmeti daim olsun" ifadelerini kullandı.

8 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE DOĞRUDAN İTHALATIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye'nin helikopter projelerinde ulaştığı yerlilik seviyesinin ekonomik boyutuna dikkat çekti. Görgün, helikopter ihtiyaçlarının yerli ve millî imkânlarla karşılanması sayesinde 8 milyar doların üzerinde doğrudan ithalatın önüne geçildiğini açıkladı.

SADECE İTHALATIN ÖNLENMESİ DEĞİL

Görgün, asıl ekonomik kazanımın yalnızca ithalatın önlenmesiyle sınırlı olmadığını belirterek, helikopterlerin kullanım ömürleri boyunca ortaya çıkacak bakım, idame ve lojistik giderlerinin de hesaba katılmasıyla toplam ekonomik katkının 35 milyar doların üzerine çıktığını söyledi.

"35 MİLYAR DOLAR TÜRKİYE'DE KALDI"

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, söz konusu 35 milyar doların yalnızca helikopter projeleri sayesinde Türkiye'de kalması sağlanan ekonomik değer olduğunu vurguladı. Bu rakam; helikopterlerin üretiminin yanı sıra kullanım ömrü boyunca gerçekleştirilecek bakım, onarım, idame, lojistik ve modernizasyon faaliyetlerinin de yerli ekosistem içerisinde yürütülmesinin oluşturduğu ekonomik katkıyı kapsıyor.

YERLİ HELİKOPTER EKOSİSTEMİ

Türkiye'nin elde ettiği kazanımın yalnızca üretilen helikopter sayısıyla ölçülmediğine dikkat çeken Görgün, asıl kazanımın bir dönem yurt dışından hazır alınan platformların bugün tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesi, modernize edilmesi ve ihraç edilmesi olduğunu ifade etti. GÖKBEY Projesi kapsamında ana yüklenici TUSAŞ'ın yanı sıra 200'ün üzerinde yerli firmanın görev alması, bu ekosistemin büyüklüğünü ortaya koyuyor.

127 HELİKOPTER HİZMETE SUNULDU

Görgün'ün verdiği bilgilere göre Türkiye bugüne kadar farklı kullanıcıların hizmetine 39 T70, 8 GÖKBEY ve 80 ATAK olmak üzere toplam 127 helikopter sundu. Bunun yanında 12 ATAK helikopteri dost ve müttefik ülkelere ihraç edildi.